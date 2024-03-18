Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Bölgeden yapılan operasyona dair aktarılan bilgilere göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Y.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin ortak operasyonları sonucunda tespit edilen şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.