Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun İlkadım'da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 adet sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bölgeden yapılan operasyona dair aktarılan bilgilere göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Y.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin ortak operasyonları sonucunda tespit edilen şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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