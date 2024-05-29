Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri ve diğer şube müdürlüklerinin desteğiyle geniş çaplı bir narkotik operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 428 adet sentetik ecza, 67 adet extacy, 70 gram skunk, 32 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 5,67 gram metamfetamin, 7,50 gram sihirli mantar, 15 adet fişek ve 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılmış ve yakalanmaları bulunan 4 kişi ile birlikte toplam 18 kişi gözaltına alındı.