Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.Ü., T.A. ve B.D. isimli şahısların İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda araçlarında ve üzerlerinde, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucu 197,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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