Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince yapılan iki ayrı takip ve çalışma sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 2 şahsın ikametlerinde arama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan aramada, 85 adet ecstasy, 1,36 gram metamfetamin ve 0,19 gram extacy tozu ele geçirilirken, 2 kişi "uyuşturucuyla madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Ekipler, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 4 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise 437 adet sentetik ecza ve 0,19 gram esrar ele geçirirken, 4 kişiyi yakaladı.

Yakalanan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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