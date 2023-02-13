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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüpheli şahıs, çantasında uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:22
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
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İHA'nın haberine göre, Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getiren T.Ö., Emirefendi Mahallesi'nde ekipler tarafından alındı. 

Yapılan aramada şahsın çantasından 197 gram sentetik metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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