Samsun’da narkotik polisi yaptığı takip sonucu K.K. (54)'nin üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 15,45 gram metamfetamin, 25,35 gram sentetik kannabinoid, 40 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., cezaevine gönderildi.

Öte yandan sağlıkçılar gençlerin stresi azaltmak, olumsuz duyguları, depresyonu veya sosyal kaygıyı unutmak veya değiştirmek için bir tür kendini tedavi etme yöntemi olarak uyuşturucu kullandığını ifade ederek anne- babaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.