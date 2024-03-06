Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K. ve N.Y.'nin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 129,39 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza, 0,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. ve N.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şahıs mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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