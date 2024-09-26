Samsun’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'da tırın makas kesmesi sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Akçay mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 19 UL 410 plakalı tır makas keserek yol üzerinde ters döndü. Aynı istikamette seyir eden 34 EYN 743 plakalı ticari araç ve 34 SGG 88 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada yaralanan Engin Duru ve Emriye Kambur olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zincirleme kazada 1 saat trafiğe kapatılan Samsun- Ordu karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.