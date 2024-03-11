Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kemal F. (42) bacaklarına isabet eden 5 kurşunla yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Mustafa Ş. de seken mermiler sonucu sol bacağından yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, park halindeki bir otomobile de iki kurşunun isabet ettiği tespit edildi.

Kaçan şahsın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.