Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen bir vatandaş da isabet eden kurşunla bacağından yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kemal F. (42) bacaklarına isabet eden 5 kurşunla yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Mustafa Ş. de seken mermiler sonucu sol bacağından yaralandı.

aw160363-04.jpgYaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw160363-01.jpgKimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, park halindeki bir otomobile de iki kurşunun isabet ettiği tespit edildi.

aw160363-06.jpgKaçan şahsın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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