Samsun'dan güzel haber! 17 yaşındaki kayıp kız çocuğu bulundu

Samsun'da dün akşam kayıplara karışan 17 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren Esmanur Kazan'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Aile bireyleri ve yakınları, Kazan'ı bulmak için sokak sokak dolaşarak vatandaşlara kızlarının fotoğrafını gösterdi. Görme engelli annesinin yerine kayıp kızı arayan teyze Semra Çam, yoğun insan trafiğinin bulunduğu alanlara da yeğeninin fotoğraflarını astı. Ailenin umutlu bekleyişi bugün akşam saatlerinde sona erdi. Polis ekipleri, Esmanur Kazan'ı Canik ilçesinde bularak ailesine bilgi verdi. Kayıp genç kızın, polisteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.