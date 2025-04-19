Samsun'dan güzel haber! 17 yaşındaki kayıp kız çocuğu bulundu

Kaynak: İHA
Samsun'dan güzel haber! 17 yaşındaki kayıp kız çocuğu bulundu

Samsun'da dün akşam kayıplara karışan 17 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Samsun'da dün akşam kayıplara karışan 17 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren Esmanur Kazan'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Aile bireyleri ve yakınları, Kazan'ı bulmak için sokak sokak dolaşarak vatandaşlara kızlarının fotoğrafını gösterdi. Görme engelli annesinin yerine kayıp kızı arayan teyze Semra Çam, yoğun insan trafiğinin bulunduğu alanlara da yeğeninin fotoğraflarını astı. Ailenin umutlu bekleyişi bugün akşam saatlerinde sona erdi. Polis ekipleri, Esmanur Kazan'ı Canik ilçesinde bularak ailesine bilgi verdi. Kayıp genç kızın, polisteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Son Haberler
Yemen’de ABD saldırısı! Türk gemisine şarapnel isabet ettiği öne sürüldü
Yemen’de ABD saldırısı! Türk gemisine şarapnel isabet ettiği öne sürüldü
Mansur Yavaş taraf mı değiştirdi? Herkesi meraklandıran o fotoğraf...
Mansur Yavaş taraf mı değiştirdi? Herkesi meraklandıran o fotoğraf...
Banza Adana'da Trabzonspor'a galibiyeti getirdi
Banza Adana'da Trabzonspor'a galibiyeti getirdi
Tolga Sarıtaş'tan müjdeli haber! Aybüke Pusat diziden çıkarıldığından bu yana sessizliğini koruyordu
Tolga Sarıtaş'tan müjdeli haber! Aybüke Pusat diziden çıkarıldığından bu yana sessizliğini koruyordu
Bir garip mağaza! Ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor...
Bir garip mağaza! Ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor...