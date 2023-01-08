﻿Samsung Galaxy A23'ün özellikleri sızdırıldı

Samsung Galaxy A23 modelinin bazı teknik detayları ortaya çıktı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; cihaz Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 695 işlemcisiyle çıkacak. 6nm teknolojisiyle üretilen cihazda 2 adet 2.2GHz Kryo 660 Gold (Cortex-A78) ve 6 adet 1.7GHz Kryo 660 Silver (Cortex-A55) çekirdeği yer alacak. Ayrıca akıllı telefonda 5G kullanılacağının altı çizildi.

Ekran tarafında ise FullHD Plus özelliklere sahip LCD panel kullanılacağı ifade edildi.

Cihaz, 6 GB ve 8 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçeneklerinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Dörtlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro lens kullanılacak. Cihazın öz kamerasının özellikleri ise şu an için bilinmiyor.