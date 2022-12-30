Galaxy A34’ün tasarımı belli oldu

Gelecek sene kullanıcıların beğenisine sunulmayı bekleyen Galaxy A34 modelinin arka panel tasarımı ortaya çıktı. Cihazın akıllı telefon üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı ve Grafit, Kireç, Menekşe ve Gümüş renk seçeneklerini barındıracağı belirtildi. Cihazın henüz ön tasarımının belli olmadığı ancak damla çentik tasarımını taşıyacağı ifade edildi.

Galaxy A34’ün kısa bir süre önce SM-A346N model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründüğü ortaya çıktı. Ayrıca tek çekirdekli testlerden 778 puan ve çok çekirdekli testlerden 2332 puan almayı başaran Galaxy A34 5G Samsung’un kendi üretimi Exynos 1280 işlemcisinden güç alacak.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti; iki 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve altı 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G68 grafik birimine ev sahipliği yapacak. MediaTek Dimensity 1080’li bir varyantının da olacağı düşünülüyor.

Akıllı telefonda 6 GB RAM ve 25W destekli 5.000 mAh’lik bir pil yer alacağı ifade edilirken, 60 Hz yenileme hızlarını destekleyen 6.4 inçlik AMOLED bir panelle geleceği biliniyor.

Fotoğrafçılık anlamında da 48 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 5 Megapiksel f/2.4 makro sensörü dahil olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Ön kamerasında ise 13 Megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılacağı belirtiliyor.

Akıllı telefonun tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak birkaç hafta içinde tanıtılması beklentiler içinde yer alıyor.