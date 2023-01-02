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Samsung'tan gece görüşlü kamera geliyor

Samsung Galaxy'nin yeni serisinin gece görüşlü kamera ile piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:44
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Samsung Galaxy S23 Ultra gece görüşlü kameraya sahip olacak

Samsung'tan gece görüşlü kamera geliyor
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Gece görüşü özelliği sunması beklenen Samsung Galaxy S23 Ultra,  Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile en iyi kameraya sahip akıllı telefon olmayı hedeflediğini ifade etti.

Universelce kullanıcı adıyla Twitter’da paylaşılan bilgilere göre; Galaxy S23 Ultra’nın gece kamerası gerçekten gece görüşü sağlayacak. Kamerasıyla 2023 yılına damga vurması beklenilen telefon hakkında muhbir tam olarak “S23 Ultra’nın gece görüş kamerasının gerçekten gece görüşü olduğunu vurgulamam gerekiyor” dedi.


Cihazın gece fotoğraflarına örnek olarak bir görsel sızmamış olsa da Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2’nin görsel işleme yeteneği ve 108MP, 12MP, 12MP ve 2MP kurulumundan oluşan arka kamera sistemi ile bu alanda öne çıkabilir. Daha önceki sızıntılarda Galaxy modelinin yalnızca düşük ışıklı fotoğraflarda değil, gün ışığında çekilmiş fotoğraflarda da yetenekli bir telefon olduğu ifade ediliyor.

 

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