Samsung Galaxy S23 Ultra'da kullanıcıları çıldırtan sorun

Galaxy S23 Ultra kullanıcıları, cihazla birlikte satılan 'kalem' uzantısı olan 'S pen' ile ilgili çıldırtan sorunlar yaşadığını belirtiyor.

Sorun, kalem kullanımdayken ve özel yuvasından çıkarıldığında S23 Ultra ile bağlantısı rastgele kesiyor olarak tanımlanıyor.

Etkilenen Galaxy S23 Ultra kullanıcıları sorunlarını açıklamak için Reddit ve resmi Samsung Topluluğu forumlarına başvurdu. Özetle, S Pen'in bağlantısı görünüşte rastgele kesiliyor ve kullanıcılar yeniden bağlanmak için Galaxy S23 Ultra'ya geri takmak zorunda kalıyor. Açıkçası, bu üretkenliği kesintiye uğratabilir ve bir hayal kırıklığı kaynağı haline gelebilir.

Galaxy S23 Ultra kullanıcıları tarafından birkaç çözüm önerildi ve bunlardan biri S Pen'in sıfırlanmasını içeriyor. Kullanıcıların Ayarlar uygulaması içindeki "Gelişmiş Özellikler" menüsünden S Pen seçeneklerine erişmeleri, üç nokta düğmesine dokunmaları ve sıfırlamaları gerekiyor.

Bu sorun için bir başka potansiyel çözüm de, S Pen çok uzun süre etkin olmadığında pil ömründen tasarruf etmek için varsayılan olarak devre dışı bırakılan "S Pen'i bağlı tut" seçeneğini etkinleştirmek. Bu özelliği etkinleştirmek için kullanıcıların Ayarlar uygulamasını açmaları, "Gelişmiş özellikler "e gitmeleri ve "S Pen" in ardından "Diğer S Pen Ayarları" na erişmeleri gerekiyor.