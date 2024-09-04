Samsung Galaxy S25'te Snapdragon çipleri kullanılacak

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Samsung'un büyük olasılıkla Ocak ayında piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 ailesine güç verecek yonga setleri konusunda çok fazla ileri geri konuşuldu. Önce sadece Exynos'a özel bir model olacağını duyduk, ardından iki ayrı rapor bize her yerde Snapdragon beklememizi söyledi.

Şimdi de Samsung'un ana vatanı Kore'den gelen bir başka söylenti Snapdragon galibiyetini doğruluyor. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'nın tüm dünyada Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ünü kullanacağı iddia ediliyor. Görünüşe göre bu, S25 serisinin “performansını en üst düzeye çıkarmak” için yapıldı.

Exynos 2500 bunun yerine önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7'de kullanılacak. Katlanabilir cihazlar şimdiye kadar Snapdragon çiplere dayandığı için bu ilginç bir değişiklik. Rapora göre, bunlar çıkana kadar Samsung'un 2500'ün verimini artırmak ve performansını stabilize etmek için zamanı olacak.