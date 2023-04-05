Samsung da telefonlarından güncelleme desteğini çekti. İşte o modeller

Samsung, 2019 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy A30 ve A50 de dahil olmak üzere bazı eski cihazlarından desteğini çektiğini açıkladı. Karar, şirketin akıllı telefonlara beş yıllık güvenlik güncellemesi ve dört yıllık Android güncellemesi verme politikasının bir parçası olarak tanımlandı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; bu düzenleme, Galaxy S21 serisi ve sonraki modeller için geçerli olacak.

Galaxy S10 serisi, son güvenlik güncellemesini Mart 2023’te almıştı. Cihaz herhangi bir güvenlik açığından doğrudan etkilenmemişti. Bu dönemde Samsung, tüm kullanıcıların son güvenlik güncellemesini kurmasını tavsiye etmişti.

Samsung, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 5G, desteği kesilen cihazlar arasında yer almıyordu. Çünkü piyasaya sürülmeleri ve S10 serisinin bir parçası olarak görülmüyordu.

Galaxy S10 serisi, A30 ve A50’nin güncelleme almamasına ek olarak, Galaxy Z Flip de artık aylık güncelleme almayacak. Buna göre, yalnızca üç ayda bir güncelleme paylaşılacak.