Samsung'dan isim değişikliği kararı

Samsung, 2015 yılında Japonya'da ismini değiştirdi. Şirket ülkede ”Galaxy” adını kullanmaya başladı. Bu kararın nedeni ise Güney Koreli şirketin Japonya’yı girilmesi en zor pazarlardan birisi olarak görmesi olarak tanımlandı. Ülkede satılacak ürünlerden Samsung ismi kaldırıldı ve yerine şirketin başarılı markası Galaxy’nin ismi eklendi. Şirket, 2015 ila 2023 yılları arasında Japonya’da ana ismiyle değil de marka adıyla faaliyet gösterdi.

SAMSUNG'UN ADI DEĞİŞTİ

Samsung yetkilileri o dönem yapmış oldukları açıklamada ilgili kararı pazarın özel taleplerine daha fazla uygun olmak şeklinde açıkladılar. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket eskiye dönme kararı aldı ve kısa bir süre önce Japonya’da yeniden Samsung ismini kullanmaya başladı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Güney Koreli şirket, 28 Şubat tarihinden itibaren çevrim içi mağazası ve sosyal medya platformlarında yeniden Samsung ismini kullanmaya başladı. Bu noktada ülkede satışı bulunan Galaxy S23 serisi kararın ardından ”Samsung Galaxy S23” şeklinde yeniden markalaştı. Bunun yanı sıra Galaxy müşteri hizmetleri Samsung müşteri hizmetleri şeklinde değiştirildi. Kısacası Japonya, Samsung ismi açısından dünyanın geri kalanıyla aynı noktaya geldi.

İlk etapta Japonya ile Güney Kore arasındaki siyasi gerilimlerden dolayı değişen Samsung isminin yeniden kullanılmaya başlanmasıyla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak iddialara göre şirket, kendi isminden vazgeçmesinin kurumsal kimliğine zarar verdiğini düşünüyor. Bu nedenle eskiye dönme kararı aldığı belirtiliyor.