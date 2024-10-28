Samsung kullanıcılarına müjde! Galaxy AI’a Türkçe dil desteği geldi

Galaxy AI, üretkenlikten yaratıcılığa, iletişimden seyahate kadar birçok alanda kullanıcıların hayatını kolaylaştıran özellikler sunuyor. Yeni güncellemeyle birlikte Galaxy uygulamalarının tamamında Türkçe dil seçeneği bulunuyor. Artık Galaxy AI’ın desteklediği dillerden biri de Türkçe!

Bu özellikle Samsung akıllı telefon sahipleri, seyahatlerinde iletişim engeli yaşamadan, yurt dışında yol tarifi alırken, restoranda sipariş verirken veya farklı ülkelerden kişilerle anlık mesajlaşırken kendilerini rahatça ifade edebilecekler. Ayrıca öğrenciler, yabancı dildeki ders içeriğini anında anlayabilecek, PDF belgelerini Türkçe olarak okuyabilecek ve makaleleri hızla çevirebilecekler.

İş dünyasında da bu özellik büyük kolaylık sağlıyor. Yabancı dilde yapılan toplantıların notları doğrudan Türkçe olarak alınabilecek ve telefon görüşmeleri dil engeli olmadan gerçekleştirilebilecek.

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Galaxy AI’ın Sözlü Çevirmen özelliği, yüz yüze iletişimde dil engelini ortadan kaldırıyor. Gezilen bir şehirde yol tarifi almak istendiğinde, konuşulan yerel dilde iletişim kurulmasını sağlıyor. Ayrıca Galaxy Buds kulaklıkla bağlantılı olarak çalışan Sözlü Çevirmen, kulaklıkları çıkarmaya gerek kalmadan daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Live Translate ise telefon görüşmeleri için yerel dilde gerçek zamanlı çeviri desteği sunuyor. Restoran rezervasyonlarından ulaşım bilgilerine kadar birçok konuda kullanıcıya yardımcı oluyor.

Bu güncelleme sayesinde bilinmeyen diller artık seyahatlerde engel olmaktan çıkıyor ve kullanıcılar dil bariyeri konusundaki endişelerini sona erdiriyorlar.

Desteklenen cihazlara sahip Galaxy kullanıcıları, Türkçe Dil Paketi’ni indirmek için sırasıyla “Ayarlar” > “Genel Yönetim” > “Dil Paketleri” > “Türkçe” adımlarını izlemeleri yeterli olacaktır.

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