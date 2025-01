Samsung One UI 7.0 güncellemesi için tarih belli oldu

Samsung, 22 Ocak 2025’te gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde One UI 7.0'ı duyurmuştu. Bu yeni işletim sistemi, Android 15 tabanlı olacak ve Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıcılara sunulacak. One UI 7.0, özellikle kullanıcı arayüzünü baştan sona yenileyerek Galaxy AI özelliklerini daha da geliştirecek. Güncelleme, Samsung’un mevcut One UI 6.1.1 sürümüne göre birçok yenilik ve performans iyileştirmesi vaat ediyor.

Beta sürümleriyle birlikte bir dizi büyük yenilik ortaya çıkmıştı. Ancak Samsung, bu yeni sürümün stabil versiyonunun, beta sürümlerinde yer almayan bazı ekstra özellikler de sunacağını belirtiyor. Bu sürüm, şu anda yalnızca Galaxy S24 serisi, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra cihazlarında beta olarak kullanılabilirken, One UI 7.0’ın stabil sürümü daha fazla Galaxy cihazına yayılacak.

ONE UI 7.0 GÜNCELLEMESİ İÇİN BEKLENEN TARİHLER

One UI 7.0’ın stabil sürümünü alacak ilk akıllı telefonlar, Galaxy S25 serisi olacak. Bu telefonlar, yeni işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkacak. Ancak eski Galaxy cihazları için kesin bir güncelleme tarihi henüz açıklanmadı. Ünlü sızıntı uzmanı Tarun Vats, Samsung'un 7 Şubat 2025’te başlayacak olan güncellemeyi, Galaxy S24 serisine aşamalı olarak sunmaya başlayacağını iddia etti. Bu tarihte Galaxy S25 cihazlarının satışa çıkması bekleniyor.

Samsung, daha sonraki tarihlerde diğer Galaxy telefonları için de One UI 7.0 güncellemesi yayınlamayı planlıyor. Bu güncellemeyi takip etmek için Samsung Members uygulamasını kontrol etmek faydalı olabilir. Samsung, genellikle bu uygulama üzerinden güncelleme planlarını paylaşmakta ve kullanıcıları bilgilendirmektedir.

YENİ ÖZELLİKLER VE GELİŞMELER

One UI 7.0, yalnızca kullanıcı arayüzünü değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Galaxy AI üzerinde de büyük iyileştirmeler sunacak. Bu gelişmeler, özellikle akıllı telefonların daha hızlı, daha verimli ve kullanıcı dostu olmasına olanak tanıyacak. Samsung’un mobil yapay zeka alanındaki bu adımı, teknoloji dünyasında büyük ses getirdi.

Yeni sürümün getireceği özelliklerin arasında, daha kişiselleştirilebilir ekranlar, gelişmiş uygulama yönetimi, geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve Galaxy cihazlarının daha verimli çalışmasını sağlayacak optimizasyonlar yer alacak. Samsung, One UI 7.0 ile kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

BEKLENTİLER

Samsung, One UI 7.0 ile büyük bir yenilik sunmayı vaat ediyor. Ancak, her ne kadar Galaxy S25 serisi için bu güncelleme 7 Şubat’ta başlayacak olsa da, diğer modellerin ne zaman alacağı hala belirsiz. Kullanıcılar, Samsung’un ilerleyen günlerde açıklayacağı takvimle birlikte One UI 7.0’ın avantajlarından yararlanabilecek.