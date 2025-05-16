Samsung ve Xiaomi, AdGuard VPN'i mağazalarından kaldırdı

Rus hükümeti VPN servislerine yönelik baskılarını sürdürüyor. Son olarak Samsung ve Xiaomi, popüler sanal özel ağ uygulaması AdGuard VPN’i Rusya’daki resmi uygulama mağazalarından kaldırdı. Bu adım, Kremlin’in internet sansürünü artırma politikaları kapsamında atıldı. Roskomnadzor’un doğrudan talebi üzerine yapılan bu kaldırmalar, ülkede kullanıcıların güvenli ve özgür internet erişimini giderek zorlaştırıyor.

Samsung, AdGuard VPN’i Galaxy App Store’dan çıkardığını, Rusya’yı satış ülkesi listesinden çıkartarak bildirdi. Şirket, uygulamanın Rus hükümeti tarafından yasaklandığını AdGuard’a iletti. Xiaomi de 16 Mayıs 2025’te benzer bir adım atarak uygulamayı kendi mağazasından kaldırdı. Xiaomi'nin mesajında VPN uygulamalarının Rusya'da dağıtımının yasaklandığı açıkça belirtildi.

Microsoft, Defender VPN desteğini sona erdiriyor

APPLE DAHA ÖNCE HAREKETE GEÇMİŞTİ

Bu gelişmeler, Apple’ın 2024’te başlattığı VPN temizliğinin devamı niteliğinde. Apple, geçen yıl aralarında NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN ve Amnezia VPN’in de bulunduğu en az 60 VPN uygulamasını App Store’dan çıkardı. Şu anda Rusya’daki Apple mağazasında 100’den fazla VPN uygulaması kullanılamıyor. Google Play Store’da ise 53 uygulama erişilemez durumda. Ancak AdGuard VPN hâlâ Google Play üzerinden indirilebiliyor.

AdGuard Ürün Sorumlusu Denis Vyazovoy, TechRadar’a yaptığı açıklamada, “Bu, mahremiyetini korumak ve açık internete ulaşmak isteyen kullanıcılar için üzücü bir gelişme,” diyerek şirketin hâlâ farklı kanallar üzerinden hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

GEREKÇE NE?

Rusya’da Mart 2024’te yürürlüğe giren yasa, internet kısıtlamalarını aşma yollarının paylaşılmasını suç sayıyor. Uzmanlara göre Roskomnadzor’un teknoloji şirketlerine uyguladığı bu baskılar da yasal dayanağını bu düzenlemeden alıyor. Buna rağmen pek çok insan hakları savunucusu ve siber güvenlik uzmanı, şirketleri bu tür sansür taleplerine boyun eğmemeye çağırıyor.

VPN yasaklandı

GOOGLE PLAY VE RESMİ SİTE ALTERNATİFİ

AdGuard VPN, Rusya dışındaki tüm resmi mağazalarda hâlâ kullanılabilir durumda. Vyazovoy, kullanıcıların uygulamayı Google Play Store’dan ya da doğrudan resmi web sitesinden indirmelerini öneriyor. Özellikle Galaxy ve Xiaomi cihaz kullananlar için bu yöntemler, uygulamaya en güncel ve güvenli erişimi sağlıyor.

Samsung ve Xiaomi’nin Rus hükümetine boyun eğmesi, teknoloji şirketlerinin ifade özgürlüğü ve dijital mahremiyet gibi temel haklar konusunda ne kadar kararlı kalabileceklerini yeniden gündeme getiriyor.