VPN yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
VPN yasaklandı

Myanmar askeri hükümeti, internette ücretsiz iletişimi engellemek, yasaklı web siteleri ve hizmetlerin engellenmesini aşmak için kullanılabilecek sanal özel ağlara veya VPN'lere erişimi kapatmak için büyük bir operasyon başlattı.

Myanmar'da hizmet veren cep telefonu operatörleri, internet servis sağlayıcıları, önde gelen bir muhalefet grubu ve basında çıkan haberlere göre bilgiye erişimi kısıtlama girişimi Mayıs ayının sonunda başladı.

Aung San Suu Kyi'nin seçilmiş hükümetini devirdikten sonra Şubat 2021'de iktidara gelen askeri hükümet, internet trafiğini kısmak için daha önce birkaç kez girişimlerde bulunmuştu.

Yerel basında yer alan haberlerde, internet kullanımına yönelik saldırının, VPN uygulamalarını kontrol etmek için insanların cep telefonlarında rastgele sokak aramaları içerdiği ve herhangi bir uygulama bulunursa para cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Cezaların hukuki bir dayanağının olup olmadığı şimdilik belli değil.

Cuma günü, ABD Hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asia, Myanmar'ın orta kıyı şeridindeki Ayeyarwady bölgesinden yaklaşık 25 kişinin, cep telefonlarında VPN uygulamaları bulunmasının ardından bu hafta güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını ve para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

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