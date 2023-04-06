Samsung'un bu modelini kullananlara şok uyarı: Telefonunuzu bozabilir

Samsung kullanıcıları telefonlarını daha uzun süre kullanmak için kılıf kullanıyor. Ancak Samsung, bu aksesuarlar için SamMobile aracılığıyla uyarı yayınladı. Tasarruf etmek adına Samsung onaylı olmayan uygun fiyatlı aksesuarların cihazda zarara yol açabileceğini açıkladı.

Samsung 4 başlıkla oluşabilecek sorunları açıkladı:

-Onaysız Galaxy S23 kamera merceği koruyucuları, kamera halkasında çizikler oluşturabilir

-Kameranın etrafında nem ve toz gibi birikmeler yapabilir

-Mikrofon ve ses iletimi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir

-Lens koruyucuları nedeniyle Galaxy S23 kamera performansında düşüş yaşanabilir

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA ÖZELLİKLERİ;

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

GPU/Grafik birimi Adreno 740

Depolama 256 GB/512 GB/1 TB (UFS 4)

Bellek 8 GB/12 GB RAM (LPDDR5X)

Ekran boyutu:-6.8 inç Edge QHD+ Dinamik AMOLED 2X,

Ekran çözünürlüğü:-1440×3088 piksel çözünürlük,

Ekran yenileme hızı:-120 Hz değişken yenileme/240 Hz dokunmatik örnekleme hızı

Ekran parlaklığı:-1750 nit

Diğer:

-HDR10+, Gorilla Glass Victus 2

Arka kamera:

-200 Megapiksel f/1.7 ana kamera

-12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı

-10 Megapiksel periskop telefoto 3x optik yakınlaştırma f/2.4

-10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik yakınlaştırma f/4.9

Video (Arka kamera):

[email protected],

[email protected]/60fps,

[email protected]/60/240fps,

[email protected],

-HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EIS, Portre modu 4K çekim

Ön kamera: 12 Megapiksel f/2.2

Batarya ve hızlı şarj:

-5.000 mAh

-45W kablolu

-15W kablosuz şar

-Ters kablosuz şarj desteği

Kablosuz bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Diğer:

-IP68

-NFC ile Samsung Pay

-Ultrasonik parmak izi okuyucu

-S-Pen