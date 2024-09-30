Samsung'dan yeni Proje Çözüm Merkezi hamlesi

Samsung, Antalya Muratpaşa'da yeni Proje Çözüm Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Samsung'un işletmelere yönelik proje çözümlerinin tanıtılmasını amaçlayan merkezde iklimlendirme çözümleri, monitörler, endüstriyel ekranlar, kiosklar ve Otel televizyonu gibi birçok ürün yer alıyor.

Proje Çözüm Merkezi'nde Samsung'un ürün ve çözümleriyle donatılarak oluşturulan, özel bir otel odası konsepti de bulunuyor. Ziyaretçiler, özel olarak oluşturulmuş konsept odada, Samsung ürünlerindeki yenilikçi teknolojileri yakından inceleyebiliyor.

Proje Çözüm Merkezinde, Samsung'un iklimlendirme kategorisindeki tüm ürün yelpazesi sergileniyor. Samsung'un sergilediği yenilikçi ürün serileri ve çözümleri arasında "WindFree Rüzgarsız Serinlik" ürün ailesi, "VRF klima sistemleri", "Isı Pompası", "Multi klima sistemleri" ve merkezi kontrol çözümleri bulunuyor.

Samsung'un geniş ürün yelpazesiyle sunduğu iklimlendirme çözümleri, işletmelerin enerji verimliliğini artırırken konforlu ısıtma ve soğutma özelliklerinin yanında çevre dostu nitelikleriyle de fark yaratıyor.

İşletmeler için yönlendirme, uyarı ve bilgilendirmeye yönelik işlevsellik sunan ve Samsung'un ekran kalitesiyle öne çıkan "75 ila 65 inç'lik QMC" serisi endüstriyel ekranlar da yeni açılan Proje Çözüm Merkezi'nde incelenebiliyor.

Endüstriyel ekran ürünlerine ek olarak, Flip Serisi interaktif ekranlar da 65 inç duvara monte ve 55 inç ayaklı modelleriyle sergileniyor. Ziyaretçilerin yakından görüp deneyimleyebileceği diğer ekran ürünleri ise "65 inç Otel Televizyonu", "27 inç Viewfinity S9 ev tipi monitör" ile "32 inç M8 smart ev tipi monitörden" oluşuyor.

Samsung'un yeni Proje Çözüm Merkezi, Antalya Muratpaşa'daki adresinde ziyaretçileri bekliyor.