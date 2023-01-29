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Galaxy A14 4G'nin özellikleri sızdırıldı

Samsung, yeni modeli Galaxy A14 4G için çalışmalarını tamamladı. Uygun fiyatlı olması beklenen Samsung Galaxy A14 4G özellikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 16:31
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Samsung'un Galaxy A14 4G'nin özellikleri sızdırıldı

Galaxy A14 4G'nin özellikleri sızdırıldı
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Samsung tarafından henüz piayasaya sürülmemiş olan Galaxy A14 4G'nin teknik özellikleri sızıdırıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Yeni cihaz gücünü MediaTek tarafından üretilen Helio G80 işlemciden alacak. 12nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 bulunuyor. 6.6 inç ekran ile tanıtılacağı belirtilen cihaz, 2408 x 1080 piksel çözünürlükle karşımıza çıkacak. Cihazın 60Hz ekran tazeleme hızını destekleyen LCD panel ile satışa sunulacak.

Yeni model, uygun fiyatlı olması nedeniyle 4 GB RAM ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı bilinen modelde 50 Megapiksel f/2.2 ana kamera, 5 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor. Öz çekim kamerasında ise 13 Megapiksel f/2.0 lens mevcut.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy A14 4G, kutudan Android 13 işletim sistemiyle çıkacak. Bununla birlikte cihaz, 10W şarj hızını destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.

Stereo hoparlör ile tanıtılacak cihazda Dolby Atmos teknolojisine yer verilecek. Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.2 ve WiFi a/b/g/n/ac kullanılacak.

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Alp 155
29.01.2023 17:23
Bu fıyatlara çöp alıyoruz. İyi ekonomi hper ENFLASYON olmasa bu paralara. 4 beş ıphone alır hayaldi gerçek oldu ekonomist baskan  
 
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