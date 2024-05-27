Samsunlu öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarından başarılar ile döndü

Turnuvaya katılan 80 ilin birincilerinin yarıştığı finaller, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi. Samsun'u temsil eden öğrenciler, Mehmet Paşa İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nuray Karakuş ve Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Niyazi Özsoy'un rehberliğinde yarıştı.

Vezirköprü Mirza Çalışkan Ortaokulu öğrencisi Halid Alisa, ortaokul kategorisinde düzenlenen küre oyunu yarışmasında Türkiye 3'üncüsü oldu. Ayrıca Mehmet Paşa İlkokulu öğrencisi Yaşar Ata Aydoğdu pentago oyununda Türkiye 18'incisi, Vezirköprü Yatılı Bölge Okulu (YBO) öğrencisi Muhammet Kalmış ise reversi yarışmasında Türkiye 44'üncüsü olarak Samsun'un takım halinde Türkiye 14'üncüsü olmasına katkı sağladı.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, başarılı öğrencileri, eğitmenleri ve ailelerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.