Ayşe Ateş: Beni de öldürecekler haberiniz olsun

Ankara’da 2 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in yaptığı flaş açıklamalar yeniden gündem oldu.

Fatih Altaylı’nın programına katılan Ateş, kendisini de öldüreceklerini söyledi.

Ateş, ”Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Beni de öldürecekler haberiniz olsun. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Beni de öldürecekler" diyerek çağrıda bulundu.

İşte Ateş’in açıklamaları:

"Yaptığı paylaşımda Sinan'a küfür ediyor, kötü bir kelime kullanıyor ve şöyle diyor: ‘Dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza bela oldu. Soba başında elinde tesbihle racon pozları keserken kimse Sinancı değildi. ‘ Bu mesajla şimdi aynı süreci benim için başlattılar.

Bunu sosyal medyada paylaşıyorlar Tıpkı Sinan'a yapıldığı gibi önce iftiralar sonra tehditler başladı açık hesaplardan şimdi bunu benimle ilişkilendirebilir yani yüksek IQ’ya sahip olmasına gerek yok bunu benle ilişkilendirmek için."

“KORUMA BAŞVURUSUNDA BULUNDUM”

Diyor ki yani sen hedef gösteriyorsun bizim hedefimiz sensin bundan sonra. Yani kapılar arkasında artık Ayşe Ateş cinayeti tasarlanıyor.

Altaylı araya girerek şöyle diyor: Peki siz bunları İçişleri Bakanlığı’na veya Emniyete bildirdiniz mi?

Devamında Ateş “Ben koruma başvurusunda bulundum. Şimdi bu benim cinayetimin ilk adımlarını atmak için bu tasarlamaya başlamışlar belli kapılar arkasında bu konuşulmaya başlanmış.

Ben buradan ilan ediyorum Ayşe Ateş’i de öldürecekler haberiniz olsun

Yani bu paylaşımları gören savcı bunların niye yapıldığını anlar herhalde yani. Bu kadar işten sonra anlaşılır diye düşünüyorum

Bu ülkenin şerefli emniyet mensupları şerefli yargı mensupları ve sayın Cumhurbaşkanı. Lütfen Sayın cumhurbaşkanım Beni de öldürecekler haberiniz olsun. Beni de öldürecekler haberiniz olsun. Ne diyeyim başka bir sözüm yok.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da 2 yıl önce öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı. Cinayeti Eray Özyağcı’nın işlediği tespit edilmişti.

Olayla ilgili eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem tutuklandı.

22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilen iddianamede cinayet sebebi de dahil olmak üzere birçok kritik bilgi yer almamıştı. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş de ifadesindeki çoğu bilginin iddianamede yer almadığını açıklamıştı.

Sinan Ateş cinayeti tetikçilerinin kaçırıldığı çakarlı Audi marka aracın daha önce Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı da ortaya çıkmıştı.

Zeki Berkay Albayrak

Ayrıca Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Ateş'in öldürülmesiyle ilgili “Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu" şeklinde paylaşım yapması büyük tepki toplamıştı.

Cinayetin aralanması ve katillerin hak etiği cezayı alması çaba gösteren Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, 10 Haziran tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile, bir gün sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü.