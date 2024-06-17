Serinlemek için baraja giren genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sarıerikli pazartesi günü arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti.

Serinlemek için gölüne giren Sarıerikli, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Arkadaşının da ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Sarıerikli'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Sarıerikli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gencin ölüm haberi, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.