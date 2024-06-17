Serinlemek için baraja giren genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Serinlemek için baraja giren genç hayatını kaybetti

Boğazkale'de Evci köyü yakınlarında bulunan baraj gölüne serinlemek için giren 20 yaşındaki Veyis Sarıerikli, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıerikli pazartesi günü arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti.

Serinlemek için gölüne giren Sarıerikli, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Arkadaşının da ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Sarıerikli'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Sarıerikli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gencin ölüm haberi, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

aw229770-01.jpg

aw229770-02.jpg

aw229770-03.jpg

aw229770-04.jpg

aw229770-05.jpg

Son Haberler
Akdeniz'de göçmen faciası. 10 ölü. Onlarca kayıp Dünya
Akdeniz'de göçmen faciası. 10 ölü. Onlarca kayıp
Narkozun etkisindeki kadın güldürdü: “Atatürk nerede? Neden gelmedi?” Video
Narkozun etkisindeki kadın güldürdü: “Atatürk nerede? Neden gelmedi?”
Adalar'daki minibüs krizi büyüyor. Gözaltılar var Gündem
Adalar'daki minibüs krizi büyüyor. Gözaltılar var
Putin Kuzey Kore’yi ziyaret edecek Dünya
Putin Kuzey Kore’yi ziyaret edecek
120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer son yolculuğuna uğurlandı Gündem
120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer son yolculuğuna uğurlandı
Sahipleri havladı köpekler şok oldu Video
Sahipleri havladı köpekler şok oldu
Dusan Tadic'li Sırbistan'a soruşturma Spor
Dusan Tadic'li Sırbistan'a soruşturma