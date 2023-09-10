Samsunspor Barcelona'nın eski yıldızı için devrede

Oliver Ntcham, Marc Bola, Carlo Hose ve Landry Dimata gibi isimleri kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Barcelona'nın eski yıldızı Paco Alcacer için devreye girdi.

Karandeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, İspanyol golcünün ikna edilmeye çalışıldığını belirtti. Yüksel Yıldırım "Paco Alcacer ile 1 aydır görüşüyoruz. Suudi Arabistan tarafı teklifimi kabul etti ama oyuncu etmedi. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Teklifimizi yaptık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Paco Alcacer geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Sharjah FC formasıyla 35 maça çıktı.

İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.