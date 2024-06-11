Samsunspor başkanı milyarlık anlaşmaya imza attı. Venezuela yıkıldı

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısından itibaren gösterdikleri performansla alkış toplayan Samsunspor’da başkan Yüksel Yıldırım iş hayatında dev bir anlaşmaya imza attı.

MİLYARLIK ANLAŞMA

Sahip olduğu Yılport Holding ile dünyanın pek çok yerinde iş yapan Yüksel Yıldırım’ın son durağı Venezuela oldu.

Latin Amerika’nın en büyük altın rezervlerinden birine sahip olan Venezuela’da madencilik izni alan Yıldırım milyarların konuşulduğu anlaşmayı Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun önünde imzaladı.

"KAZAN-KAZAN"

Sosyal medya hesabından anlaşmaya dair bir açıklamada bulunan Başkan Maduro, “Türkiye ve Venezuela arasında kazan-kazan ortaklığı, yeni bir dünya inşa etmek ve iki ulusu birleştirmek için ortak çabalar, stratejik projeler hayata geçiriyoruz. Bunlar petrokimya, gaz, altın ve madencilik alanında doğaya saygılı olağanüstü anlaşmalardır. Hedefimiz üretken bir ekonomi inşa etmek” ifadelerini kullandı.

BASIN VE ÇEVRECİLER KARŞI ÇIKTI

Her ne kadar Maduro anlaşma için "çevre dostu" desede Venezuela’daki muhalif basın ve çevreciler duruma karşı çıktı.

Söz konusu anlaşmaya konu olan Orinico Maden Bölgesi’nin kaçak madenler yüzünden ekokırıma uğradığını ifade eden muhalifler anlaşmanın iptal edilmesini istedi.