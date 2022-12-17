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Bodrum'u Samsun durdurdu

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında üst sıraları ilgilendiren maçta Bodrumspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:40
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Samsunspor Bodrumspor'a geçit vermedi

Bodrum'u Samsun durdurdu
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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Kemal Elmas, Ogün Kamacı

Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer, Omar İmeri (Dk. 71 Ali Aytemur), Üzeyir Ergün (Dk. 46 Erkan Değişmez), Mohammed, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 70 Koray Kılınç), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Süleyman Güneş)

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 58 Yusuf Emre Gültekin), Cihan Kahraman, Zeki Yavru, Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 58 Ahmet Sağat), Soner Gönül, Osman Çelik, Harris, Saouza (Dk. 85 Fofana)

Sarı kartlar: Dk. 48 Mohammed (Bodrumspor), Dk. 52 Laura (Yılport Samsunspor)

Bodrumspor ile Yılport Samsunspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Jandarma ekipleri her iki takıma da trafikte farkındalık oluşturulması için çiçek takdim etti.

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