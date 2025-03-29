Samsunspor evinde Kasımpaşa'ya teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsunspor evinde Kasımpaşa'ya teslim oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

37. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği aşırtma vuruşu kaleci Gianniotis parmaklarının ucuyla kurtardı.

45. dakikada Yunus'un hatalı geri pasında araya girerek kaleci Okan'ı çalımlayan Da Costa, opu ayağından açınca meşin yuvarlağı filelere yollayamadı.

50. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dimata’nın şutunu kaleci Gianniotis, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

63. dakikada Zeki’nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Drongel’in kafa şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

69. dakikada ceza sahsında kaleci Okan’dan dönen topu tamamlayan Fall, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

80. dakikada Ben Ouanes’in ara pasına iyi hakelenen Da Costa’nın şutu filelerle buluştu. 0-2

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