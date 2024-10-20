Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu

Kaynak: İHA
Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu

Samsunspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Trednyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan'a AVAR'da Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

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