Samsunspor Gaziantep FK'yi 2-1'le geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Samsunspor Gaziantep FK'yi 2-1'le geçti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

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Samsunspor 45. dakikada Mouandilmadji ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 47'de Kodro ile beraberliği yakaladı: 1-1.

Samsunspor 83. dakikada Soner Aydoğdu ile bir kez daha öne geçti: 2-1.

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SAMSUNSPOR'DAN SON 4 MAÇTA 3. GALİBİYET

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Samsunspor maçı 2-1 kazandı ve son 4 lig maçında 3. galibiyetini aldı.

Samsunspor bu sonuçla puanını 40'a çıkardı. Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.

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Samsunspor ligde gelecek hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Galatasaray'ı konuk edecek.

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