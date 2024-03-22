Samsunspor İsviçre’yi geçemedi

Kaynak: AA
Samsunspor İsviçre’yi geçemedi
İki dönem transfer yasağı yeniden aktif hale geldiği Samsunspor İsviçre Mahkemesi’nden gelen kararla adeta yıkıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, FIFA tarafından kulübe 2 dönem transfer yasağının uygulandığı ve ilgili kararı CAS'ın onadığı vurgulandı.

Karara kulüp avukatlarının İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itirazda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

İsviçre Federal Mahkemesi tarafından transfer yasağı kararı geçici olarak durdurulmuştu. Bunun neticesinde, kulübümüz 2023-2024 futbol sezonu kış transfer döneminde transfer yapmaya devam etmişti.

FIFA tarafından bugün kulübümüze ve Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen yazı neticesinde, İsviçre Federal Mahkemesi, transfer yasağının geçici olarak durdurulması kararını ortadan kaldırmıştır. Bir diğer ifadeyle, askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale gelmiştir.

Açıklamada, İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki davada nihai karar verilmediğine işaret edilerek, "Hukuki süreç şimdilik devam etmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır." denildi.


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