Samsunspor'dan Eden Hazard açıklaması. Başkan Yüksel Yıldırım ilk kez konuştu

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Real Madrid'de uzun sakatlıklar geçirmesi ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Eden Hazard için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun Samsunspor'a transfer olma ihtimali olduğu iddia edildi. İddialar bununla da sınırlı kalmayarak Türkiye'ye tatilini geçirmek için gelen yıldız futbolcunun Antalya'da Samsunspor yöneticileriyle bir araya geleceği söylentileri bir anda yayıldı. Sosyal medyada yer alan bu haberler sonrasında gözler Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a çevrildi.

"HAZARD'I NİYE ALIP GETİRECEĞİM"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ortaya atılan iddiaların ardından ilk kez Yeniçağ’a konuştu. Yıldırım, Hazard haberlerini kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Birileri atmış benim haberim bile yok. Eden Hazard futbolu bıraktı. ‘Ben futboldan nefret ediyorum, seyretmek bile istemiyorum’ diye açıklama yapan bir adamı ben niye alıp getireceğim. Uyduruk haber, kim yaptı bilmiyorum. Benim ne bir konuşmam var ne başka bir şeyim. Hazard, eskinden iyiydi. Herkes Hazard’ın geçmişine bakıyor. İki üç senedir Hazard yok oldu gitti.”

"YANGINDAN MAL KAÇIRMIYORUZ"

Başkan Yüksel Yıldırım, transfer döneminin ilerleyen günleri içinse “Ben iyi bir oyuncu bakıyorum bulursam alacağım bir tane. Ama Hazard ayarında mı olur daha mı olur bilmiyorum. Şu an fiyatlar çok yüksek. Biraz sabırlı olmamız lazım yangından mal kaçırmıyoruz. Hızlı transfer yapıp kime hava yapacağım ben.Biraz ölçüyoruz biçiyoruz. Samsunspor’un yüzde 30 sapmayla 255 milyon TL, 9 milyon euro para yapıyor. Bunun içinde eldeki oyuncular var, teknik hocalar ve yapacağımız transferler var.” dedi.