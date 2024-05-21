Samsunspor'dan Markus Gisdol açıklaması

Uzun süre küme düşme hattında yer alan, Markus Gisdol'ün gelişiyle müthiş bir çıkış yakalayan Samsunspor, Süper Lig'in 37. haftasını 43 puanla 12. sırada tamamladı.

Süper Lig'de kalmayı garantileyen Karadeniz ekibi son hafta Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bugün ortaya atılan bir iddia ise Samsunspor'da kafaları karıştırmıştı. Teknik direktör Markus Gisdol'ün yönetime ayrılık kararını bildirdiği iddia edilmişti. Samsunspor Kulübü sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"SAMSUNSPOR CAMİASININ DİKKATİNE" başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sosyal medyada 'Gazeteci' olarak addedilen bazıları tarafından yapılan manipülatif açıklamaların her zamanki gibi hiçbir doğruluğu ve gerçekliği bulunmamaktadır.

Sezonu başarıyla tamamlamış; takımı, teknik ekibi, taraftarı bütünüyle kenetlenmiş Büyük Samsunspor Camiası yine karıştırılmak istenmektedir.

İlgili şahıs her fırsatta, her zamanki gibi kendine yakışanı yapmakta, aslı olmayan olayları gerçekmiş gibi anlatmaya çalışmaktadır.

Buradaki amaç ise her zaman olduğu gibi Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve ekibini yıldırmak, kulübümüzü ve camiamızı kaosa sürüklemeye çalışmaktır.

Büyük Samsunspor Taraftarımızın da desteğiyle 'Birlik ve Beraberliğimizi' sağladığımız dönemde böyle kişilerin asılsız ithamları ancak bize 'Yel, kayadan ancak toz alır' sözünü hatırlatmaktadır.

Kamuoyundan ve Büyük Samsunspor Taraftarlarından, bu tarz doğru olmayan ve hiçbir gerçeklik taşımayan spekülatif haberlere itibar etmemelerini rica ederiz."