Samsunspor'dan Markus Gisdol açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor'dan Markus Gisdol açıklaması
Samsunspor Kulübü; teknik direktör Markus Gisdol'ün ayrılmak istediğine yönelik haberler ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Uzun süre küme düşme hattında yer alan, Markus Gisdol'ün gelişiyle müthiş bir çıkış yakalayan Samsunspor, Süper Lig'in 37. haftasını 43 puanla 12. sırada tamamladı.

Süper Lig'de kalmayı garantileyen Karadeniz ekibi son hafta Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

1710999-jpg.webp

Bugün ortaya atılan bir iddia ise Samsunspor'da kafaları karıştırmıştı. Teknik direktör Markus Gisdol'ün yönetime ayrılık kararını bildirdiği iddia edilmişti. Samsunspor Kulübü sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"SAMSUNSPOR CAMİASININ DİKKATİNE" başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sosyal medyada 'Gazeteci' olarak addedilen bazıları tarafından yapılan manipülatif açıklamaların her zamanki gibi hiçbir doğruluğu ve gerçekliği bulunmamaktadır.

Sezonu başarıyla tamamlamış; takımı, teknik ekibi, taraftarı bütünüyle kenetlenmiş Büyük Samsunspor Camiası yine karıştırılmak istenmektedir.

İlgili şahıs her fırsatta, her zamanki gibi kendine yakışanı yapmakta, aslı olmayan olayları gerçekmiş gibi anlatmaya çalışmaktadır.

da45d02a5bf0435c8e92d4eab8fec987.jpg

Buradaki amaç ise her zaman olduğu gibi Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve ekibini yıldırmak, kulübümüzü ve camiamızı kaosa sürüklemeye çalışmaktır.

Büyük Samsunspor Taraftarımızın da desteğiyle 'Birlik ve Beraberliğimizi' sağladığımız dönemde böyle kişilerin asılsız ithamları ancak bize 'Yel, kayadan ancak toz alır' sözünü hatırlatmaktadır.

Kamuoyundan ve Büyük Samsunspor Taraftarlarından, bu tarz doğru olmayan ve hiçbir gerçeklik taşımayan spekülatif haberlere itibar etmemelerini rica ederiz."

goijqexwkaapctx.jpeg

İlgili Haberler
Arda Güler veda etti
Konyaspor Galatasaray'dan da mı intikam alacak? Recep Çınar açıkladı
Chelsea'de bir dönem sona erdi. Yollar ayrıldı
Chelsea'de bir dönem sona erdi. Yollar ayrıldı
Son Haberler
HSK atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı Gündem
HSK atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı
Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı Yaşam
Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı
MİT’ten 5 soruluk kriptoloji testi: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer alıyor Gündem
MİT’ten 5 soruluk kriptoloji testi: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer alıyor
Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Yaşam
Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kaderini sev Yazarlar
Kaderini sev
Borçlular yandım Allah diyecek… Yazarlar
Borçlular yandım Allah diyecek…
Nüfus çöküşü… Yazarlar
Nüfus çöküşü…