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Üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde üniversite öğrencisi olan Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. 'Cinayet şüphelisi' olarak gözaltına alınan Muhammedova'nın sevgilisi Kenan Pala tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:20
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Samsun'un Canik ilçesinde üniversite öğrencisi Nurshat Muhammedova'nın cesedi bulundu

Üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
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Samsun'da oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, başında tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsisi sonrası Ankara'da toprağa verildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın ölümü ile ilgili sevgilisi Kenan Pala'yı 'cinayet şüphelisi' olarak gözaltına aldı. Pala, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Aynı zamanda iş yeri sahibi olan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pala, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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