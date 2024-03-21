San Marino 20 yıl sonra ayağına gelen şansı tepti

61 kilometrelik bir alanda, 33.000 kişilik nüfus barındıran San Marino, FİFA sıralamasında en kötü milli takımlarından birine sahip.

Dün gece Karayip takımı Saint Kitts ve Nevis'le karşılaşan San Marino, bahisçilerin nefes nefese takip ettiği mücadelede önemli bir fırsatı tepti.

Son üç maçının her birinde gol atmayı başaran San Marino, Saint Kitts ve Nevis maçına golle başladı. Maçın 21. dakikasında Filippo Berardi'nin penatı golüyle öne geçen San Marino, 31.'de Tyquan Terrell, 45'te Andre Burley ve 49'da Harry Panayiotou'nun golleriyle maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

FİFA sıralamasında 210. sırada bulunan San Marino ile onların 63 basamak üzerinde yer alan Karayip takımı Saint Kitts ve Nevis 24 Mart'ta tekrardan karşılaşacak.