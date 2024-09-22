Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması

Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması
Düzenleme: Sena Özkan

Hayatımızın vazgeçilmezi olan sosyal medyanın en çok kullanılan 15 uygulamasını yakından tanıyalım.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 1

WeChat

2011 yılında Çinli Tencent şirketi tarafından başlatılan WeChat, başlangıçta sadece bir mesajlaşma uygulamasıydı. Zamanla sosyal medya, mobil ödeme, oyun ve daha birçok hizmeti kapsayacak şekilde genişletildi. Çin'de günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen WeChat, dünya genelinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. WeChat, kullanıcıların mesajlaşmanın ötesinde birçok ihtiyacını tek bir uygulama üzerinden karşılayabildiği bir platform haline gelmiştir.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 2

Facebook

2004 yılında Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından Harvard Üniversitesi'nde kurulan Facebook, başlangıçta yalnızca üniversite öğrencileri için bir ağ olarak tasarlanmıştı. 2006'dan itibaren tüm dünyaya açılan platform, hızlıca büyüyerek sosyal medya devriminin öncülerinden biri oldu. İlk yıllarında metin ve fotoğraf paylaşımına odaklanan Facebook, zamanla video içerik, canlı yayın, hikaye paylaşımı gibi özelliklerle donatıldı. Günümüzde, aileler ve arkadaşlar arasındaki bağları güçlendiren bir sosyal medya platformu olmasının yanı sıra, iş dünyasında da etkin olarak kullanılıyor.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 3

TikTok

Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından 2016 yılında Douyin adıyla Çin'de başlatılan TikTok, uluslararası pazara açıldığında bu isimle anılmaya başlandı. Platform, kısa müzikli videoların ve yaratıcı içeriklerin paylaşılmasına odaklanıyor. Vine gibi önceki uygulamalardan ilham alan TikTok, kullanıcıların video klipler oluşturup düzenlemelerine olanak tanıyor. 2020'lerde TikTok, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük bir popülerlik kazandı ve kısa video trendlerinin öncüsü oldu.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 4

Instagram

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 2010 yılında başlatılan Instagram, ilk başta yalnızca fotoğraf paylaşımına odaklanıyordu. Ancak Facebook tarafından 2012'de satın alınmasının ardından büyük yenilikler geçirdi. İlk yıllarında fotoğraflara filtre ekleme gibi basit özellikler sunan Instagram, zamanla hikayeler, IGTV, Reels gibi kısa video formatları ve alışveriş entegrasyonu ile kullanıcı kitlesini genişletti. Bugün, gençler arasında en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak kabul ediliyor.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 5

WhatsApp

Brian Acton ve Jan Koum tarafından 2009 yılında kurulan WhatsApp, ilk etapta yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olarak piyasaya çıktı. Facebook'un 2014 yılında WhatsApp'ı satın almasıyla birlikte platform, sesli arama, görüntülü arama ve durum paylaşımı gibi özelliklerle donatıldı. WhatsApp, dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan ve SMS'in yerini alan bir mesajlaşma platformuna dönüştü. Güçlü şifreleme özellikleri ve kullanıcı gizliliğine verdiği önem ile dikkat çekiyor.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 6

YouTube

2005 yılında üç eski PayPal çalışanı olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından kurulan YouTube, başlangıçta kullanıcıların video yüklemeleri ve paylaşmaları için bir platform olarak ortaya çıktı. 2006'da Google tarafından satın alındı ve sonrasında büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık YouTube, profesyonel içerik üreticilerinin yanı sıra amatör kullanıcılara da hitap eden bir mecra haline geldi. Canlı yayınlar, kısa video formatları (YouTube Shorts) ve üyelik programları gibi özelliklerle zenginleştirildi.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 7

X (Twitter)

2006 yılında Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kurulan Twitter, başlangıçta "Ne yapıyorsun?" sorusuna kısa yanıtlar verebileceğiniz bir platform olarak geliştirildi. 140 karakterle başlayan tweet formatı, 2017'de 280 karaktere çıkarıldı.

27 Ekim 2022'de Elon Musk Twitter'ı 44 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Temmuz 2023'te Musk, "Twitter" adının "X" olarak değiştirileceğini ve Twitter'ın "kuş" logosunun aşamalı bir şekilde kaldırılacağını duyurdu. Musk'ın değişim ilanı 17 Mayıs 2024 tarihinde somutlaştı ve hem logo hem de isim değişti.

Günümüzde Twitter, haber, politika, spor ve eğlence alanlarında en hızlı bilgi akışının sağlandığı bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Özellikle politikacılar ve gazeteciler arasında popülerdir.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 8

Snapchat

2011 yılında Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından kurulan Snapchat, başlangıçta gönderilen fotoğrafların ve videoların bir süre sonra kaybolduğu bir mesajlaşma uygulamasıydı. Zamanla hikaye paylaşımı, artırılmış gerçeklik filtreleri ve anı koleksiyonları gibi özelliklerle donatıldı. Snapchat, özellikle genç kullanıcılar arasında popüler oldu ve diğer platformlar da hikaye formatını Snapchat'ten ilham alarak bünyelerine ekledi.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 9

LinkedIn

2003 yılında Reid Hoffman tarafından kurulan LinkedIn, profesyonel iş ağları oluşturmak amacıyla tasarlandı. Başlangıçta kariyer fırsatları ve iş bağlantıları için kullanılan bir platform olan LinkedIn, zamanla iş dünyasına yönelik içeriklerin paylaşılabileceği bir sosyal medya haline geldi. Özellikle pandemi sonrası dönemde, uzaktan çalışma ve iş bulma süreçlerinin hızlanmasıyla kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşandı.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 10

Pinterest

Ben Silbermann, Evan Sharp ve Paul Sciarra tarafından 2010 yılında kurulan Pinterest, başlangıçta dijital bir "pinboard" olarak tasarlandı. Kullanıcılar, ilgilerini çeken görselleri ve içerikleri "pinleyerek" koleksiyonlar oluşturabiliyorlardı. Platform, zamanla yemek tariflerinden dekorasyon fikirlerine, moda trendlerinden düğün planlamalarına kadar geniş bir ilgi yelpazesi sunmaya başladı. Pinterest, özellikle kadın kullanıcılar arasında oldukça popülerdir.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 11

Discord

2015 yılında Jason Citron ve Stan Vishnevskiy tarafından geliştirilen Discord, başlangıçta oyuncular için bir iletişim platformu olarak tasarlandı. Ancak zamanla, topluluklar oluşturmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek için kullanılan bir sosyal medya platformuna dönüştü. Discord, sesli, görüntülü ve yazılı sohbet seçenekleri sunarak kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunmasını sağlar. Özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popülerdir.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 12

Reddit

2005 yılında Alexis Ohanian ve Steve Huffman tarafından kurulan Reddit, "İnternetin ön sayfası" olarak tanımlanır. Farklı ilgi alanlarına yönelik tartışma forumları (subredditler) ile kullanıcıların bilgi ve içerik paylaşımına olanak tanıyan platform, zamanla geniş bir topluluk kazandı. Reddit, kullanıcıların içeriklere oy vermesi ve en popüler başlıkların öne çıkmasıyla dikkat çeken bir yapıya sahiptir. Özellikle anonim kalabilme özelliği, kullanıcıların fikirlerini özgürce paylaşmalarına olanak tanır.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 13

Telegram

Pavel Durov tarafından 2013 yılında başlatılan Telegram, WhatsApp'a bir alternatif olarak sunuldu. Telegram, güvenlik özellikleri, geniş grup sohbet kapasitesi ve bulut tabanlı depolama gibi özellikleriyle öne çıktı. Platformun güçlü şifreleme teknikleri ve gizliliğe verdiği önem, özellikle bazı ülkelerde siyasi aktivistler ve gazeteciler arasında yaygın kullanımını artırdı. Telegram ayrıca botlar ve kanallar gibi yenilikçi özelliklerle donatıldı.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 14

Viber

2010 yılında Talmon Marco ve Igor Magazinnik tarafından başlatılan Viber, internet üzerinden mesajlaşma ve sesli arama yapmayı mümkün kılan bir uygulama olarak piyasaya sürüldü. Başlangıçta basit bir mesajlaşma uygulaması olan Viber, zamanla video arama, grup sohbeti ve çıkartmalar gibi özelliklerle donatıldı. Kullanıcıların internet bağlantısı üzerinden telefon görüşmeleri yapabilmesi, Viber'i uluslararası alanda popüler hale getirdi.

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Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması 15

Quora

2009 yılında eski Facebook çalışanları Adam D'Angelo ve Charlie Cheever tarafından kurulan Quora, kullanıcıların soru sorup, bilgi ve görüşlerini paylaşabilecekleri bir platform olarak başlatıldı. Kullanıcılar, uzmanlık alanlarına göre sorulara yanıt vererek topluluğa katkıda bulunuyorlar. Quora, özellikle belirli konular hakkında derinlemesine bilgi arayan kişiler arasında popüler hale geldi.

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