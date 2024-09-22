Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması

X (Twitter)

2006 yılında Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kurulan Twitter, başlangıçta "Ne yapıyorsun?" sorusuna kısa yanıtlar verebileceğiniz bir platform olarak geliştirildi. 140 karakterle başlayan tweet formatı, 2017'de 280 karaktere çıkarıldı.

27 Ekim 2022'de Elon Musk Twitter'ı 44 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Temmuz 2023'te Musk, "Twitter" adının "X" olarak değiştirileceğini ve Twitter'ın "kuş" logosunun aşamalı bir şekilde kaldırılacağını duyurdu. Musk'ın değişim ilanı 17 Mayıs 2024 tarihinde somutlaştı ve hem logo hem de isim değişti.

Günümüzde Twitter, haber, politika, spor ve eğlence alanlarında en hızlı bilgi akışının sağlandığı bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Özellikle politikacılar ve gazeteciler arasında popülerdir.