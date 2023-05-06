Sanal gerçeklikle kaza anını yaşadılar

Siirt'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Meta Trafik" projesi kapsamında vatandaşlara sanal gerçeklikle trafik kazası yaşatıldı.

Sanal gerçeklikle kaza anını yaşadılar

Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, sürücülerin kural ihlallerinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini anlamaları için sanal ortamda trafik kazası deneyimi yaşatıldı.

Projenin amacı, vatandaşlarda trafik kurallarına daha duyarlı olma ve kural ihlallerinde ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceklerine dair farkındalık yaratmaktı.

Komiser Yardımcısı Oktay Gedik, "Meta Trafik" projesiyle sürücülerin ve yayaların kural ihlallerinin sonuçlarını sanal ortamda birebir hissettirerek daha duyarlı ve dikkatli olmalarını hedeflediklerini belirtti.

Proje, 3D videolardan oluşan trafik kazalarını içeriyordu ve sürücülerin emniyet kemeri takmama, cep telefonu kullanma gibi kural ihlallerinin sonuçlarına dair farkındalık yaratmayı amaçladı.

"Meta Trafik" projesi kapsamında 3D gözlük ile sanal kaza yaşayan Abdullah Cuci, proje sayesinde trafik kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırladığını söyledi.

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