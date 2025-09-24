‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren vefatının 29’uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı

Törene, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm, TSKMEV temsilcileri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yakınları ve hayranları katıldı.

“ONU SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ”

Anma töreninde konuşan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Kıymetli büyüğümüzü 29’uncu ölüm yıl dönümünde anıyoruz. 29 yıl sonra, sevgi ve hiçbir sorumluluk olmadan bu kadar insanın buraya gelerek ruhuna Fatiha okuması, çok az insana nasip olmuştur. Onu sevgi ve özlemle anacağız. Bu, Zeki Müren’in neler yaptığının da iyi bir özetidir. Kendisini sanatıyla tanıdık. Birçok yönde kıymetli eserleri var. Sonra da güzel kalbi ve iyilikleriyle tanıdık.

“4 BİN 400’E YAKIN ÖĞRENCİYE UMUT OLDU”

Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olarak, saygıyla ve özlemle her sene kendisini anıyoruz. Bize bıraktığı mirasıyla bugüne kadar 4 bin 400’e yakın öğrenciye umut oldu. Bursa’da bir güzel sanatlar lisemiz var ve öğrencilerimiz de aramızdalar. Bundan sonraki senelerde de bize düşen, aynı coşkuyla mezarının başına gelerek kendisini anmaktır” dedi.

KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE DUALARLA SONA ERDİ

Zeki Müren’in kabri başında gerçekleştirilen anma programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi. Emir Sultan Camisi’nde sanatçının ruhuna mevlit okutuldu.

BURSA KENT MÜZESİ ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK

Zeki Müren’in sanat hayatını, kişisel eşyalarını ve anılarını yansıtan “Elbet Bir Gün Buluşacağız” sergisi, Bursa Kent Müzesi’nde ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

TÜM MAL VARLIĞINI MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞLAMIŞTI

Sanatçı, tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışlamıştı.





