Aralık’ın ilk günlerinde Çağdaş Sanat Buluşmaları kapsamında “Antik Çağ Penceresinden Sosyal Varlık ve Dijital Yalnızlaşma” başlıklı söyleşi sanatseverlerle buluşacak. “Ayna Ayna” filmi gösterimi ve Belmin Söylemez söyleşisi, “Herkes Farklı Ölür”, “Etekler ve Pantolonlar”, “Şakşakçılar”, “LOOP” ile “Sil Baştan” tiyatro oyunları ve daha pek çok etkinlik, sanata farklı açılardan bakma fırsatı sunacak.

Çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunları ve atölyeler hem eğlendirecek hem öğretecek. “Okyanus Müzikali”, “Sevimli Hayvanlar” ve “Hansel ile Gratel’in Yolculuğu” gibi gösteriler küçük izleyicileri bekliyor. Düştepe Oyun Müzesi’nde cam boyama, ışıklı kavanoz, karikatür ve yaratıcı takı tasarımı atölyeleri çocukların hayal gücünü uçuracak.

Sanat terapisi temelli çalışmalar ise çocukların duygularını tanıma ve ifade etme becerilerini güçlendirecek.Yılın son haftası tam bir kutlama şölenine dönüşecek. Çocuklar atölyelerde yeni yıl dilek çorapları hazırlarken, Ataşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın muhteşem Yeni Yıl Konserleri hem İnal Aydınoğlu hem de Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle kucaklaşacak.

Kısacası Aralık’ta Ataşehir; çocuk, genç, yetişkin herkes için kültür, sanat ve yaratıcılık dolu unutulmaz bir yılsonu yaşatacak.