Sanat tutkunları Muğla'da bir araya geldi

Feronia Kültür ve Sanat Derneği Muğla’da Asar Dağı’nın güney eteklerinde kurulu Saburhane’de sanatseverle buluştu.

Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Tahça, Muğla Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özavcı, ACID ( Akademia Sistemolojia Climate Change Conference) Türkiye Başkanı Sayın Behnam Arfaei, Muğla Tanıtım Platformu Başkanı Sayın Gürkan Tetik, MUSANDER başkanı Sayın Sadettin Özbek, Yazarlar ve Şairler Dayanışma Derneği Muğla Temsilcisi Sayın Hande Uyar, Mor Pedal Derneği, Muğla Bisiklet Derneği, Muğla Tanıtım Platformu üyeleri, ve ressamlar Ayten Taşpınar ve Tolga Tanyel’in katılımıyla gerçekleşen açılış büyük ilgi gördü.

Açılışta dernek başkanı Elmas Özer Koç’un geri dönüşüm tekniği ile oluşturulmuş Çomakdağ Kadınları konulu resim sergisi yer aldı.