Sanat ve tarih dolu bir yarımada turu

Kaynak: Haber Merkezi
Sanat ve tarih dolu bir yarımada turu

“Renklendir Hayatı” sloganıyla hayata renk katmaya devam eden Marshall, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yılın Rengi”ni açıkladı.

Bu sene Design Walk’a sponsor olarak, Saffet Emre Tonguç rehberliğinde ünlü mimar ve tasarımcılarla tarihi yarımadayı keşfe çıkaran marka, yılın rengi “Özgün Mutluluk” rengini gezi sırasında açıkladı.

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Marshall Satış ve Pazarlama Direktörü Özgür Orçunus ev sahipliğinde, Saffet Emre Tonguç rehberliğinde Eda Tahmaz, Cem Sorguç, Moshe Aelyon, Eren Yorulmazer ve Can Yalman gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen Design Walk, katılımcılara sanat ve tarihin içiçe geçtiği bir deneyim sundu.

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YARIMADA TURUNA PROFESYONELLER KATILDI

Mimarlık ve tasarım camiasından profesyonellerin bir araya geldiği bu etkinlikte, Yeşil Ev'de yapılan kahvaltının ardından tarih kokan sokaklara doğru yola çıkıldı. 'Özgün Mutluluk' sloganıyla tarihi yarımadada sarının yansımalarını tasarım dünyasıyla birlikte keşfedildi.

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