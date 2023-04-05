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Sanat yarışmasında ödül 420 bin lira

76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 kategoriden gerçekleşecek. Yarışmanın para ödülü ise 420 bin lira olarak belirlendi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:27
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Sanat yarışmasında ödül 420 bin lira

Sanat yarışmasında ödül 420 bin lira
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması, bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithaf edildi.

Görsel sanatlar alanında eser veren sanatçıların desteklenerek, sanat dünyasına yeni eserlerin kazandırılmasının amaçlandığı yarışmanın başvuruları 10 Temmuz ile 11 Eylül arasında "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden çevrim içi olarak yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine yönlendirilerek, başvurularını yapabilecek.

Yarışma resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere, 4 ayrı kategoride düzenlenecek.

Yarışmanın para ödülü 420 bin lira olacak.

Resim yarışmasında 3, heykel yarışmasında 3, özgün baskı yarışmasında 3 ve seramik yarışmasında da 3 sanatçıya 25'er bin lira ve başarı belgesinin takdim edileceği yarışmada, sergilemeye layık görülen eserlerin sahipleri de 3'er bin lira para ödülü ve katılım belgesi alacak.

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