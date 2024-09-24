Sanatçı Filiz Alacacı’dan Tamer Karadağlı’ya suç duyurusu! 3 saat boyunca alıkonulmuştu

Geçtiğimiz günlerde, kurum sanatçılarına yönelik olarak “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” diyen Tamer Karadağlı’ya ünlü sanatçı Gaye Filiz Alacacı suç duyurusunda bulundu.

Kurum sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, ise Karadağlı’nın bu açıklamasını kişisel sosyal medya hesabından şu sözlerle eleştirdi. Filiz Alacacı, “Açık hava tiyatroları, belediye salonları bedava. Oyna, 40 kişi gelsin sonra istatistiğe 4 bin kişi yaz…” ifadelerini kullanarak arkadaşına destek verdi.

3 SAAT BOYUNCA TELEFONU ALINARAK ALI KONULDU

Sanatçı Gaye Filiz Alacacı'nın bu paylaşımının ardından Özel Kalem Müdürü olduğu belirtilen Ali Ceyhan tarafından kuruma görüşmeye çağrıldı. Görüşmede Alacacı'nın telefonu iddiaya göre 3 saat boyunca alınarak sorguya çekildi. Görkem Ali Kaya'nın, Tamer Karadağlı'nın danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı. Kaya, sorguda Alacacı'nın yaptığı paylaşımın suç teşkil ettiğini ve başının derde gireceğini söyledi.

İddiaya göre Kaya, Alacacı’dan Karadağlı’ dan özür dilemesini de istedi. Dilekçede, Kaya, Alacacı’ya yönelik olarak, “Ben sizi kazanmaya çalışıyorum” gibi ifadeler de kullandı. Paylaşımının arkasında olduğunu söyleyen Alacacı, özür dilemedi.

TAMER KARADAĞLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu yaşananların ardından sanatçı Filiz Alacacı, avukatı aracılığı ile Karadağlı, Kaya ve Ceyhan hakkında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, “hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi” suçlarından soruşturma başlatılarak, dava açılması istendi.

Konuya ilişkin daha önce de CHP Miletvekili Orhan Sarıbal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi vermişti.