Sanatçı Tanıtma Kartı başvuruları e-devletten

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçı Tanıtma Kartı" için elektronik ortamdan başvuru yapılabileceğini bildirildi.

Sanatçı Tanıtma Kartı başvuruları e-devletten

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce her yıl oluşturulan uzman kurullarda değerlendirilerek geleneksel el sanatları ustalarına verilen Sanatçı Tanıtma Kartı müracaatları elektronik ortamda alınmaya başlandı.

10 Temmuz- 10 Eylül tarihlerini kapsayan süreç için 2023 yılı ikinci dönem değerlendirmeleri devam ederken başvurular, e-Devlet üzerinden ve Genel Müdürlüğün internet sayfasından alınacak.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, uygulamanın sanatçıları için kolaylık sağlayacağını bildirdi.

Sanatçı Tanıtma Kartı uygulamasının temel amacı, Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitleye ulaşmasını sağlamak.

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Bakanlık her yıl, "Aşık-Ozan, Halk Şairliği ve Zakirlik Geleneği", "Mahalli Sanatçılar" ve "Çalgı Yapımcılığı", "Geleneksel El Sanatları", "Türk Süsleme Sanatları" ve "Geleneksel Tiyatro Sanatları" alanlarında geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, alanında belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel sanatları geleneğinden kopmadan icra eden ustalara Sanatçı Tanıtma Kartı veriyor. Bugüne kadar 5 bin 975 miras taşıyıcısı Sanatçı Tanıtma Kartı sahibi oldu.

Kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklar tarafından daha iyi algılanması noktasından çalışmalar yürüten Bakanlık, bu sanatçıları "Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi"ne kaydederek toplumsal hafıza alanında hizmet veriyor.

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