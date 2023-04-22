Sanayi sitesinde yangın: 2 dükkan ve otomobil kullanılamaz halde

Düzce eski sanayi sitesi içerisinde bulunan 2 dükkan ve bir otomobil alevlere teslim oldu. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken dükkan ve araç kullanılamaz hale geldi.

Sanayi sitesinde yangın: 2 dükkan ve otomobil kullanılamaz halde

İHA’nın haberine göre, yangın, Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 790. Sokak üzerinde bulunan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madeni yağ satışı yapan dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın oto fren bakımı yapan dükkana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü. 2 dükkan büyük hasar alırken bir otomobil yandı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Spor basınının acı kaybı. Tarık Çaldıran hayatını kaybetti Spor
Spor basınının acı kaybı. Tarık Çaldıran hayatını kaybetti
Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz açıklaması! Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı Magazin
Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz açıklaması! Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı
Telegram’a grup mesajlarıyla ilgili yeni özellik Teknoloji - Otomotiv
Telegram’a grup mesajlarıyla ilgili yeni özellik
328 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak Siyaset
328 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor? Keşfet
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor?
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır? Keşfet
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır?