Sanayi sitesinde yangın: 2 dükkan ve otomobil kullanılamaz halde

İHA’nın haberine göre, yangın, Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 790. Sokak üzerinde bulunan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madeni yağ satışı yapan dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın oto fren bakımı yapan dükkana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü. 2 dükkan büyük hasar alırken bir otomobil yandı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.