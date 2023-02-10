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Sanayi üretimi Aralık'ta arttı ama yıllık bazda düştü

Sanayi üretimi Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,6 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 azalış gösterdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:37
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Sanayi üretimi Aralık'ta arttı. 2022 yılında ise düştü

Sanayi üretimi Aralık'ta arttı ama yıllık bazda düştü
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ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021'nin aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2022'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 8,5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,5 arttı.Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,17 azalış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

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