Sanayi üretimi aylık bazda düştü yıllık bazda arttı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

KAYNAK: AA
Sanayi üretimi aylık bazda düştü yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 3,11 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda ağustosa kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azalış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

sanayi-uretimmim.jpg

İlgili Haberler
Diyanet tepkiler çığ gibi büyüyünce Atatürk mesajı yayınladı. Cuma hutbesinde Atatürk'e yer verilmedi
Bodrum'da Türklerin ev alması artık hayal. Metrekare fiyatları uçtu gitti
Öne Çıkanlar
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Halkına hiç yalan söylemeyen adam nur içinde yat. Hiç kimse senin kadar sevilmedi Gündem
Halkına hiç yalan söylemeyen adam nur içinde yat. Hiç kimse senin kadar sevilmedi
Devlet kurmak Türk’ün işi Kitap
Devlet kurmak Türk’ün işi
Portekiz'de erken seçim kararı alındı Dünya
Portekiz'de erken seçim kararı alındı
Dünya Bankası'dan Türk şirketlere milyonlarca dolar kredi Ekonomi
Dünya Bankası'dan Türk şirketlere milyonlarca dolar kredi
Birleşmiş Milletler 5 yeni üyeyi belirledi Dünya
Birleşmiş Milletler 5 yeni üyeyi belirledi
Cansu Tosun babasının yaşadığı gizli aşk için bakın ne dedi Magazin
Cansu Tosun babasının yaşadığı gizli aşk için bakın ne dedi